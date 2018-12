Silvester auf der Halde in Neukirchen-Vluyn: Stadt warnt Partygäste: Es ist dunkel und glatt

Neukirchen-Vluyn Große Teile der Beleuchtung sind defekt oder fehlen.

(RP) Seit vielen Jahren strömen an Silvester zahlreiche Menschen auf die Halde Norddeutschland, um den Jahreswechsel bei toller Aussicht in luftiger Höhe zu feiern. Die Stadt Neukirchen-Vluyn weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass beim Aufstieg zur Halde über den Jahreswechsel zu beachten ist, dass große Teile der Beleuchtung an der Himmelstreppe aufgrund von Vandalismus defekt sind oder gar gestohlen wurden. Beim Aufstieg in der Nacht ist daher erhöhte Vorsicht geboten.