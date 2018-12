Neukirchen-Vluyn ist auf dem Weg zum Mitmach-Etat : Wenn Bürger beim Haushalt mitreden

Neukirchen-Vluyn Der Haushalt der Stadt ist selbst für Experten ein Buch mit sieben Siegeln. Nun soll Neukirchen-Vluyn einen Bürgerhaushalt bekommen.

Den „Vertrauensverlust in die politischen Entscheidungen eindämmen“ und den „Rückhalt auch für unbequeme, aber notwendige Entscheidungen erhöhen“ – das wünscht sich die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Elke Buttkereit. Um beides zu erreichen, haben die Sozialdemokraten die Einführung eines Bürgerhaushaltes durchgesetzt. Der Etat 2021 soll der erste sein, bei dem die Bürger intensiver als jemals zuvor mitarbeiten, selbst Vorschläge machen und sich einmischen. In Hilden bei Düsseldorf passiert das bereits seit 16 Jahren. Die Kommune mit mehr als 55.000 Einwohnern gehörte zu den ersten sechs Projektkommunen, bei dem ein Bürgerhaushalt ausprobiert wurde. Dort haben Politik und Verwaltung erfahren, was ein Bürgerhaushalt leisten kann – und was nicht.