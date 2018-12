Agasaat aus Neukirchen-Vluyn revolutionierte den Markt für Backzutaten : Hier wird dem Mohn Dampf gemacht

Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Manfred Gnann und Werner Arts (rechts) haben Agasaat aufgebaut. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

NEUKIRCHEN-VLUYN Seit über 25 Jahren ist Agasaat in Vluyn ansässig. Ihr Dampfmohn hat den Markt der Backzutaten revolutioniert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Mohnstollen, Mohn-Marzipan-Makronen oder Konfekt mit Mohn gehören in die Weihnachtszeit. Vom Schlesischen Mohnkuchen nach altem Familienrezept schwärmen viele. Blaumohn als Backzutat hat einen unverwechselbaren Duft und schmeckt nussartig. Die Zubereitung von Süßem mit Speisemohn ist heute einfacher als früher. So entfällt das Aufkochen der Mohnmasse. Dampfmohn heißt heute die Zutat und gehört zu mit zu den Marktführern im Backzutatensegment. Wer hat‘s gemacht? Werner Arts und Manfred Gnann. Als erfahrene Saatenhändler bauten sie vor über 25 Jahren nach ihrer Zeit bei Nungesser Saaten in Vluyn ihren eigenen Handelsbetrieb auf.

Als Standort wählten sie das Vluyner Gewerbegebiet und expandierten. Dort arbeiten heute über 50 Mitarbeiter. Zu einem der Bestseller sollte sich, in haushaltsüblichen Verpackungen, der Dampfmohn entwickeln. „Jedes Mohnkörnchen bringt Glück“, so die feste Überzeugung von Manfred Gnann. Das Geheimnis der Backzutat liegt in der schonenden Aufbereitung. Das patentierte Kristallmahlverfahren bereitet vor, anschließend wird die Masse gedämpft und stabilisiert. Anders als früher ist Lagerfähigkeit gegeben, ein Faktor, der für Bäckereien wichtig ist. Geschäftspartner Werner Arts ergänzt: „Der Dampfmohn ist in der Haushaltsverpackung bis zu neun Monate haltbar. Wir arbeiten ohne chemische Zusatzstoffe oder Stabilisatoren.“

Info Rezept für einen saftigen Joghurt-Mohnkuchen Zutaten für das Becherrezept 1 Becher Aga-Dampfmohn, 3 Eier, je 1 Becher Zucker, Mehl, Joghurt, ½ Becher Öl, je ein Päckchen Vanillinzucker und Backpulver. Belag: 4 EL Himbeerkonfitüre, 1 EL Wasser, Kokosraspel als Deko. Alle Zutaten mit dem Handmixer verrühren und in eine gefettete 26er-Springform geben. Im vorgeheizten Ofen ca. 35 Min. bei 180 Grad backen. Danach die Konfitüre mit dem Wasser erhitzen und auf den fertigen Kuchen auftragen, mit Kokosraspeln bestreuen. Der Kuchen bleibt mehrere Tage schön saftig. (Zubereitungszeit 40 Minuten)



Heiligabend : Das Weihnachtsfest eines Weihbischofs

zurück

weiter

Mittlerweile wurde der Dampfmohn mehrfach ausgezeichnet, die Linie um Produkte wie weißer und grauer Dampfmohn erweitert. „Die Mohnernte ist in diesem Jahr aufgrund des heißen Sommers geringer ausgefallen“, so Gnann. Aus verschiedenen Ecken Europas wird der Mohn nach Neukirchen-Vluyn geliefert. „Qualität ist das A und O“, so Gnann. Im firmeneigenen Labor werden Proben gezogen, bevor die Verarbeitung startet. Zwar gelten Mohnsamen selbst als morphinfrei, doch kann es bei der Verpackung im Anbauland zu Verunreinigungen kommen. Das Labor testet weiter auf Pflanzenschutzrückstände, Schwermetalle, Geruch, Aussehen und Geschmack.