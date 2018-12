Wie sich Notfallseelsorger in Neukirchen-Vluyn auf Weihnachten vorbereiten: Seele im Ausnahmezustand

Fassungslosigkeit, Trauer, Kontrollverlust: Wer in der hochemotionalen Weihnachtszeit einen Angehörigen oder Freund verliert, sollte die Hilfe eines Notfallseelsorgers in Anspruch nehmen. Das sei kein Zeichen von Schwäche – sagen die, die Betroffenen täglich zur Seite stehen. Foto: Andreas Gruhn

NEUKIRCHEN-VLUYN Notfallseelsorger bereiten sich auf die Weihnachtszeit vor. Denn zurzeit treffen Schicksalsschläge besonders hart.

Jedes Unglück bedeutet für die Angehörigen Sorge, Angst, Verlust und Trauer. Diese Katastrophen nehmen weder Rücksicht auf den Zeitpunkt, wie jetzt die Weihnachtszeit, noch auf den Umfang. Sie passieren. Pfarrer Bernhard Ludwig (62) ist Notfallseelsorger und zugleich Freiwilliger beim Löschzug Moers Mitte. Zusammen mit Klaus Kutsch, Neukirchener Löschzugführer und hauptberuflicher Feuerwehrmann in Moers, kennt er solche Situationen sehr genau, die die Hilfs- und Rettungsdienste am Einsatzort erleben.

Verkehrsunfall, Feuer, plötzlicher Kindstod, erfolglose Wiederbelebungsmaßnahmen oder Selbstmord sind nur einige Beispiele aus der Arbeit der Notfallseelsorge. „Betroffen sind die Angehörigen des Opfers und die Kameraden am Einsatzort“, so Kutsch. Bernhard Ludwig weiß, dass in der emotionsreichen Weihnachtszeit und dem Jahreswechsel Betroffene doppelt fassungslos sind. Sie erleben einen Kontrollverlust und wissen nicht, wie und ob es weitergehen kann. Situationen können sogar eskalieren, in Aggression umschlagen. Dann muss erst wieder Ruhe in die angespannte Situation kommen, so Ludwig.