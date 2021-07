Demokrat und Sozialpolitiker : Ex-Landtagspräsident Ulrich Schmidt gestorben

In seiner Heimatstadt Wetter an der Ruhr war Ulrich Schmidt 20 Jahre Bürgermeister. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Im Alter von 79 Jahren verstarb der frühere Präsident des nordrhein-westfälischen Landtags. In seiner Zeit als Politiker hat er sich immer wieder für sein Bundesland eingesetzt.

Der frühere Präsident des nordrhein-westfälischen Landtags, Ulrich Schmidt (SPD), ist tot. Schmidt sei am Donnerstag im Alter von 79 Jahren gestorben, teilte der Landtag am Freitag mit. Schmidt hatte von 1995 bis 2005 an der Spitze des Landesparlaments gestanden.