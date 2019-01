Serie Alt werden auf dem Land: Senioren-WG in Rheurdt verspricht Unabhängigkeit

RHEURDT Heike Besel etabliert mit einer Senioren WG eine neue Wohnform in Rheurdt. Derzeit werden noch Mitbewohner gesucht.

Das Herz der Villa Rheurdt ist die Wohnküche. Hier treffen sich die Bewohner zu ihren Mahlzeiten. Nach dem Frühstück spielen sie gerne Mensch-Ärger-Dich-Nicht oder Domino. Mittags essen sie dort das, was in der offenen Küche daneben von Hauswirtschafterin Marzena Sobolewska und Praktikant Jan Besel gekocht wurde. Wer möchte, hilft beim Vorbereiten und Abräumen. Für die Nachmittage lassen sie sich immer etwas Besonderes einfallen; derzeit: backen alle gemeinsam Plätzchen. Zur Kaffeezeit kommen Verwandte und Bekannte. Nach dem Abendessen sitzen sie im Kaminzimmer zusammen, das neben der Wohnküche liegt, um Fernsehen zu sehen oder ein Märchen vorgelesen zu bekommen.

In der Villa Rheurdt, die an der Bahnstraße steht, herrscht seit dem 8. Dezember wieder Leben. Drei Frauen sind dort eingezogen, um die erste Senioren-Wohngemeinschaft in Rheurdt zu bilden. Für Januar und Februar stehen die nächsten Einzüge an. Zur Wohngemeinschaft gehört auch Cara, eine belgische Schäferhündin. Die Bewohnerinnen der Wohngemeinschaft kommen aus der näheren Umgebung von Rheurdt. „Aus gesundheitlichen Gründen, zu denen auch Demenz zählt, konnten sie nicht mehr in ihren eigenen Wohnungen oder Häusern wohnen“, erzählt Heike Besel, die Koordinatorin dieser Wohngemeinschaft. „Die familiäre Atmosphäre hat allen Bewohnern schon bei der Besichtigung sehr gut gefallen. Alle möchten hier gerne ihren letzten Lebensabschnitt verbringen.“