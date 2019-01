Wibke Friedrich leitet die Zweigstelle Neukirchen-Vluyn der Volkshochschule : Auf der anderen Seite der Bildung

Wibke Friedrich leitet seit Kurzem die Zweigstelle der Vhs. Foto: Dirk Neubauer

Neukirchen-Vluyn Wibke Friedrich will die Volkshochschule und die Stadt enger miteinander verzahnen.

Ihr Englisch hat Wibke Friedrich schon einmal bei der Volkshochschule aufpoliert. „Da ging es mir vor allem um die Grammatik.“ Und Yoga und Pilates dienten als Entspannung; in Vhs-Kursform. „Pilates war da eher mein Favorit.“ Seit wenigen Wochen sitzt die 32-jährige Gesundheitspädagogin auf der anderen Seite des Fortbildungs-Schreibtisches. Wibke Friedrich ist die neue Leiterin der Zweigstelle Neukirchen-Vluyn in der Volkshochschule Krefeld.

Noch ist alles neu, frau steckt mitten in der Einarbeitungsphase. Ganz praktisch bedeutet das: drei Tage pro Arbeitswoche tourt sie per Bahn und Bus nach Neukirchen-Vluyn – in die ehemalige Diesterwegschule; die übrigen zwei Tage dienen dem intensiven Kennenlernen der Institution Volkshochschule in deren Krefelder Zentrale. „Kann gut sein, dass sich diese Arbeitsanteile nach meiner Startphase zugunsten von Neukirchen-Vluyn verschieben.“

Info Rund 120 Kurse und Vorträge an zwei Orten Im neuen Frühjahr/Sommerprogramm der Volkshochschule sind 120 Kurse und Einzelveranstaltungen für Neukirchen-Vluyn gelistet. Das Programm liegt in der Vhs, im Bürgerbüro des Rathauses und bei den Geldinstituten aus. Unterrichtet wird in der Diesterwegsschule, Diesterwegstraße 1a und in der Gerhard-Tersteegenschule I, Jahnstraße 29a.

Denn eins hat sich Friedrich fest vorgenommen: „Ich möchte die Stadt Neukirchen-Vluyn enger mit der Volkshochschule verzahnen – vor allem im Programm.“ Als Beispiel nennt sie die Stadtplanung, bei der Bürgermeister, Verwaltungsspitzen und Politiker in Vorträgen bei der Volkshochschule interessierten Bürgern Hintergründe erläutern könnten. Das wäre so eine erste, ganz praktische Idee, mit der die neue Vhs-Leiterin für Neukirchen-Vluyn derzeit ihre Vorstellungstour durch die Instanzen garniert. „Dabei bin ich sehr freundlich aufgenommen worden.“

Neben den neuen Akzenten im Vhs-Programm soll natürlich Bewährtes fortgesetzt – und wenn nötig – ausgebaut werden. Die Kochkurse sind jeweils immer ganz schnell ausgebucht. Und im Fitness- und Entspannungsbereich melden sich die Stammgäste am Ende des jeweiligen Semesters möglichst direkt für eine Fortsetzung an. „Da können wir uns in Neukirchen-Vluyn auf einen guten Stamm sehr erfahrener Dozentinnen und Dozenten verlassen.“

Die neue Ausstattung im Computerraum mit zehn modernen Netbook-Arbeitsplätzen samt Software und das neue Mobiliar für zahlreiche Unterrichtsräume sind – neben der neuen Zweigstellenleitung – ein deutliches Signal aus Krefeld: Die mehr als 1.000 Kursteilnehmer in Neukirchen-Vluyn sollen sich auch in Zukunft wohl fühlen.