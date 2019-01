Teilnehmer für den Nelkensamstag (2. März) können sich jetzt anmelden : Rheurdt: So kommen die Karnevalisten zum Zug

Rheurdt Die Jecken im Rheurdter Zug wollen von den Zuschauern nicht beworfen werden.

Die Narretei nimmt 2019 kein Ende. In dieser XXL-Karnevalssession macht sich „Dä Zug“ erst am 2. März auf den Weg. Bereits jetzt beginnen die Vorbereitungen. Wichtigste Nachricht des Rheurdter Karnevalskomitees: Jede Gruppe, die am Nelkensamstag mitziehen möchte, muss sich persönlich im Bürgerbüro der Gemeinde Rheurdt oder im Bürgerbüro in Schaephuysen anmelden. Pro Gruppe wird eine Startgebühr von 20 in Bar fällig. Zehn Euro bekommen die Zugteilnehmer als Wertmarken wieder.