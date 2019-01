Müllkalender 2019: Rheurdt bleibt beim Freitag für die für die Müllabfuhr. : Am 15. fallen die Tannenbäume

Drekopf ensorgt in Rheurdt den Haus- und Biomüll. Foto: Firma A. & P. Drekopf GmbH & Co. KG

Rheurdt Rheurdt bietet den Müllkalender für das Jahr 2019 zum Herunterladen an.

Am 15. Januar werden im Rahmen einer Sondertour die alten Weihnachtsbäume abgeholt. das geht aus dem Abfallkalender hervor, der jetzt über die städtische Webseite heruntergeladen werden kann (www.rheurdt.de/de/aktuelles/abfallkalender-2019/). Es bleibt dabei, dass der Müll jeweils freitags abgeholt wird. Der Dienstleister Drekopf aus Mönchengladbach bittet darum, die Behälter jeweils bis 6 Uhr morgen an den Straßenrand zu stellen.

Hausmüll (graue Tonne) und Bioabfälle (braune Tonne) werden alle 14 Tage abgeholt. Für die Gelbe Tonne und den gelben Sack gilt ein Vier-Wochen-Rhythmus. Glaskörbe, in denen Flaschen und Glasverpackungen nach Grün-, Braun- und Weiß-Glas getrennt werden müssen, sind alle acht Wochen an der Reihe.

Für Müll aus Haushalten und Kleingewerbe, den gefährliche Schadstoffe belasten, gibt es jeweils drei Schadstoff-Sammeltermine – aufgeteilt nach Rheurdt und Schaephuysen. Am Rheurdter Marktplatz steht das Schadstoffmobil am 9. April, 13. August und 17. Dezember – jeweils von 16 bis 18 Uhr. Die Termine am Bürgermeister-Beelen-Platz in Schaephuysen sind am 19. Februar, 4. Juni und 8. Oktober – ebenfalls 16 bis 18 Uhr.