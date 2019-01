Schaephuysener Löschzug bereit sich auf großen Ball vor : In Rheurdt wird die Feuerwehr zur Feierwehr

Das Rheurdter Duo „Two for you“ wird auf dem Feuerwehrball von Schaephuysen Stimmung machen. Foto: Two for you

Rheurdt Dass die Löscheinheit Schaephuysen der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt mit einem großen Feuerwehrball ins neue Jahr tanzt – ist bereits eine gern gelebte Tradition. Neu in diesem Jahr: Die Party "Fire for You" lockt erstmals mit Live-Musik.

Das Duo „Two for you“ sorgt am Samstag, 12. Januar, ab 20 Uhr bei Winters Gilbers (Rheurdter Straße 2) für Stimmung. Die gute Nachricht: Es gibt noch Karten für Kurzentschlossene – sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse.

Am zweiten Samstag des neuen Jahres feiern und tanzen die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr gemeinsam mit allen Bürgern der Gemeinde. So ist es seit langem Brauch. In diesem Jahr haben sich die Organisatoren des Feuerwehrballs hierzu etwas ganz Neues einfallen lassen. "365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag stehen wir für die Gemeinde nahezu unmerklich bereit", heißt es von Seiten der Feuerwehr. "An diesem einen Abend soll es aber jeder ganz deutlich merken", so das Orga-Team weiter.

Eine Feier von der Feuerwehr für die gesamte Gemeinde - unter diesem Leitbild wartet der diesjährige Abend der Retter auf. Nicht zuletzt deshalb hat man sich bei der Gestaltung des Namens nun an den ähnlich klingenden Wortlauten der deutschen „Feier“ und des englischen Feuer-Begriffs Fire orientiert. Die Party "Fire for You" löst damit die über einen langen Zeitraum hinweg erfolgreich organisierte Après-Ski-Party ab und sorgt namentlich, konzeptionell und musikalisch für etwas Brandneues.

Für feurige Atmosphäre sorgt das Duo "Two for You" aus Rheurdt, dessen Live-Musik unter anderem durch Auftritte bei der angesehenen Rheurdter Wiesenparty bekannt ist. Ab 20 Uhr geht's am Samstagabend im Saale des Restaurant Haus Winters-Gilbers los. Tickets gibt es für sechs Euro an der Abendkasse oder vorab bei Edeka-Hoyer und beim Friseursalon Dickhaus. Einlass ist wie immer ab 18 Jahren. „Vor allem wir als Feuerwehr müssen die Bestimmungen des Jugendschutzes einhalten. Und wollen nicht um Mitternacht alle unter 16 Jahre nach Hause schicken müssen“, sagte Feuerwehrchef Markus Jansen.

