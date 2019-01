Schneider-Werkstatt in Neukirchen-Vluyn stemmt sich gegen die Wegwerf-Mode.: Nähzimmer: Volksbank macht einen Knopf dran

Neukirchen-Vluyn 2500 Euro für die offene Werkstatt der Tuwas-Genossenschaft in der Neukirchener Hochstraße. Hier wird das Selbermachen vermittelt.

So etwas wie das Neukirchener Nähzimmer gibt es am Niederrhein kein zweites Mal. Da ist sich Rainer Tyrakowski-Freese sicher. „Der Laden hier ist als offene Werkstatt angelegt. Davon gibt es deutschlandweit nur knapp 200“, sagt der Vorstand der Tuwas-Genossenschaft. Im Grunde ist es ganz einfach: Jeder kann vorbeikommen und aus alten Stoffen oder Kleidungsstücken etwas Neues nähen. Die Nähmaschinen stehen bereit, die Bügelstation ist rasch unter Dampf gesetzt und jemand wie Gisela Alsdorf als ehrenamtliche Beraterin hilft, Ideen und Ausführung miteinander zu verweben. Was einer solchen Werkstadt meist fehlt, ist das sichere finanzielle Fundament. Und genau da hat jetzt die Volksbank einen Knopf dran gemacht: Mit einer Spende von 2500 Euro schiebt das Geldinstitut das Projekt jetzt an.