Breyell : Innenstadt: Breyeller fühlen sich abgehängt

Breyell Bei der Mitgliederversammlung der Breyeller CDU wurden nicht nur die Kandidaten für die Kommunalwahl gewählt. Vorsitzender Holger Michels sprach auch Kritikpunkte wie den Lambertimarkt und das Lehrschwimmbecken an.

Die Breyeller CDU hat 54 Mitglieder, 16 waren zur Mitgliederversammlung ins Restaurant Hahnestroat an der Josefstraße gekommen. Die Kandidaten für den Stadtrat und den Kreistag bei den Kommunalwahlen im September mussten gewählt werden. Sie werden jetzt dem Stadtverband gemeldet. Dort wird die Mitgliederversammlung am 19. Februar in Schaag alle Kandidaten für die Kommunalwahl wählen. Für den Kreistag ist der entsprechende Termin am 28. März.

Auch wenn die Mitgliederrunde am langen Tisch friedlich und freundschaftlich ablief, redete Vorsitzender Holger Michels durchaus Tacheles. Beispiel Stadtentwicklungskonzept für Breyell. Seit 2013 wird über diese Thematik diskutiert. Nach einem Stadtteilforum wurde im Rat im März 2014 ein Konzept für Breyell verabschiedet, der für den Lambertimarkt eine Begrünung, eine energiesparende Beleuchtung, eine veränderte Möblierung, eine begrünte Abgrenzung zur Lobbericher Straße und versenkbare Versorgungsschächte für Wasser und Strom vorsah.

Info Wahlen ohne große Überraschungen Kreistag Bei der Wahl des Direktkandidaten für den Kreistag erhielt Thomas Zündel 16 von 16 abgegebenen Stimmen. Stadtrat Als Kandidaten für den Stadtrat wurden Vera Gäbler (13), Frank König (14), Holger Michels (16) und Nicole Schröder (11) gewählt. Leitung Zum Versammlungsleiter für die Wahlgänge wurde der stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Frederic Frucht gewählt. Der junge Politiker führte die Aufgabe souverän aus.

Michels stellt für Breyell „konsternierend“ fest, dass in diesen beinahe sechs Jahren nach dem Ratsbeschluss nicht viel umgesetzt wurde. „Dies mag seitens der Verwaltung mannigfaltige Gründe haben, für uns als CDU und Volksvertreter fällt die Bilanz in Sachen Umsetzung aus dem Stadtentwicklungskonzept eher mager und enttäuschend aus.“ Lediglich die neue Beleuchtung sei im September 2018 knapp vor dem Ortsjubiläum installiert worden.

Nicht zufrieden ist man vor Ort auch beim Thema Lehrschwimmbecken. Im Herbst 2019 hätten die Arbeiten beginnen können, der Baubeginn verschiebe sich jedoch auf Mitte/Ende 2020, mit der Fertigstellung sei erst 2021 zu rechnen, so zitiert Michels die Verwaltung. Der Rat hatte sich bereits im März 2018 für einen Neubau am bisherigen Standort am Grundschulzentrum Breyell entschieden. Der Neubau (12,5 x 8 Meter Becken) kostet laut Gutachter knapp 3,7 Millionen Euro, rund zwei Millionen davon sind Fördergelder vom Land.

Aber die Breyeller CDU ist nicht durchweg unzufrieden, sondern verweist auch auf positive Entwicklungen, etwa den Kita-Neubau Vivaldi am Standort Felderend. Der Betrieb läuft jetzt mit vier Gruppen (55 Plätze Ü3, 20 für U3).

Das Gewerbegebiet Berger Feld wurde um 1,2 ha Fläche erweitert, da der städtische Bauhof am alten Standort neugebaut wurde und die reservierte Fläche in Breyell frei wurde.