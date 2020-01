Bibliothek in Breyell : Stadtbücherei lockt mit einem Clubraum

Breyell Die Umbauten im Erdgeschoss der Bibliothek in Breyell sind abgeschlossen. Die Thekensituation im Eingangsbereich ist neu.

Nie mehr umbauen müssen! Das ist aktuell der dringende Wunsch von Büchereileiter Ulrich Schmitter. Seit November war die Stadtbücherei an der Lobbericher Straße in Breyell eine einzige Baustelle, jedenfalls im Erdgeschoss. Die Räume im historischen Rathaus erhielten einen neuen Boden und wurden gestrichen. Augenfällig ist der neue Eingangsbereich. Die hohe Theke mit Buche-Furnier war nach 30 Jahren abgenutzt. Die Theke habe auch den Altbau abgeschottet und wie eine Barriere gewirkt, erläutert Schmitter. Jetzt hat die Theke nur noch Schreibtischhöhe. Das wirke einladender und sei auch für die Mitarbeiter Rückenschonender.

Vor dem Umbau hat die Stadtbücherei bei der Bibliotheks-Abteilung einen Zuschussantrag gestellt. Und da dieser bewilligt wurde, übernimmt das Land 60 Prozent der Umbaukosten in Höhe von rund 35.000 Euro. Es wird übrigens auf absehbare Zeit keine elektronische Selbstrückgabe geben, weil die Fassade des Gebäudes unter Denkmalschutz steht und keine Außenrückgabe zulässt. Schmitter bedauert das nicht, weil er die Nutzer der Stadtbücherei am liebsten zu den Öffnungszeiten im Gebäude sieht.

Im November nahmen elf Mädchen und sechs Jungen an einer Schreibwerkstatt in der Stadtbücherei teil. Am Donnerstag, 23. Januar , um 17 Uhr werden sie dort im Rahmen der Lesebühne zur Blauen Stunde präsentiert.

Dazu dient auch der neue Clubraum, der im Erdgeschoss in den nächsten Wochen eingerichtet wird. Die Möblierung soll gemütlicher werden als im Lese-Café, das bisher im ersten Stock zu finden war. Die Zeitungen wandern ins Erdgeschoss, fünf lokale und überregionale Tageszeitungen werden im Clubraum ausliegen – in Papierform. Überall in der Republik werden Bibliotheken zu „dritten Orten“ ausgebaut. Gemeint sind – nach Wohnen und Arbeiten – Treffpunkte, an denen Menschen kostenlos und ohne Zwang bei hoher Aufenthaltsqualität verweilen können.