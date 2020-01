Langzeitarbeitslose in Lohn und Brot bringen : Millionenprogramme für den Arbeitsmarkt

Viersen Arbeitslosigkeit bedeutet eine große Belastung für die Volkswirtschaft. Den Betroffenen gehen Kaufkraft und Lebensqualität verloren. Millionenschwere Programme sollen helfen. Jetzt liegen erste Ergebnisse vor.

Jeder Arbeitslose, der in die Lage versetzt wird, für seinen Lebensunterhalt alleine zu sorgen, ist ein Gewinn für die Volkswirtschaft. Das ist die eine Seite – die nüchterne, gefühlskalte, ökonomische. Es gibt auch eine andere Sicht auf die Dinge. „Bei denen, die es nach Jahren der Langzeitarbeitslosigkeit schaffen, ohne Hilfe auszukommen, macht sich ein unheimlicher Stolz bemerkbar“, sagte Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der auch für den Kreis Viersen zuständigen Arbeitsagentur Krefeld, am Dienstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz.

Nach dem Teilhabechancengesetz wurde die Wiedereingliederung von 128 Personen im Kreis Viersen in die Wege geleitet. Sie fanden eine Beschäftigung in der freien Wirtschaft (38 Prozent), bei der öffentlichen Hand (18 Prozent) und bei gemeinnützigen Trägern (44 Prozent). Die Arbeitgeber werden in den ersten beiden Jahren durch die 100-prozentige Übernahme der Lohnkosten unterstützt. Außerdem werden die Teilnehmer für die Höchstdauer von fünf Jahren von so genannten Coaches der Arbeitsagentur und von externen Trägern begleitet.