Haustiere in Nettetal : Kleintierhaus wird 2020 umgebaut

Nettetal Tierheim-Leiter Ralf Erdmann zieht Bilanz. Gerade ältere Tiere suchen Besitzer.

Die derzeitige Belegung spiegelt dabei die generelle Situation im Tierheim wider. Der Katzenanteil ist mit durchschnittlich 60 Prozent am größten. Es folgen die Hunde mit 30 Prozent und die Kleintiere mit zehn Prozent. Über Weihnachten und Silvester gab es keine Neuzugänge. Das Phänomen, Tiere zu verschenken, sei dank intensiver Aufklärungsarbeit so gut wie verschwunden. Auch Tiere, die in der Silvesternacht verloren gehen, werden seltener im Tierheim abgegeben, da sie dank Chip und Registrierung in einem der bekannten Tierregister oftmals direkt vom Finder an den Besitzer übergeben werden können.