Schaag : Willi Adrian führt CDU-Ortsausschuss

Schaag Die Mitgliederversammlung des CDU-Ortsausschusses Schaag hat für die nächsten zwei Jahre den Vorstand neu gewählt. Als Wahlleiter fungierte Bürgermeister Christian Wagner (CDU). Er sprach seinen Dank für die aktive Arbeit der Schaager CDU aus.

In launigen Worten nahm Christian Wagner dann die Wahl vor. Es wurden gewählt: als erster Vorsitzender Willi Adrian, als zweiter Ralf Lehnen. Schriftführer ist Willi Wittmann, als Beisitzer gehören Carolin Bader, Stefan Berten, Werner Bing, Marco Borger, Kurt Heinrich, Michael Hobbolt und Peter Hoffmann dem Vorstand an. Kooptierte Mitglieder sind Bürgermeister Christian Wagner, Ortsvorsteher Günter Syben, Kreistags-Abgeordneter Thomas Zündel und Beisitzerin im Stadtverband Nettetal Carolin Bader. Bisher war Ratsmitglied Günter Syben Ortsvorsteher. Der neu gewählte Vorstand regte an, dass es in absehbarer Zeit eine gemeinsame Sitzung mit dem CDU-Ortsausschuss Breyell in Schaag geben soll, dies ist auch ein Wunsch von Holger Michels, dem Breyeller Ortsausschuss-Vorsitzenden.