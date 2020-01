Leuth : Petershof erhält ein neues Gesicht

Auf dem Petershof in Leuth wurde damit begonnen, das neue Pflaster zu verlegen. Auch die drei Pflanzkreise, in die drei Bäume gepflanzt werden sollen, sind bereits angelegt. Sie ersetzen die gefällte Robinie. Rp-FOTO: Heribert Brinkmann. Foto: Heribert Brinkmann

Leuth Die Tiefbau- und Kanalarbeiten sind abgeschlossen. Jetzt beginnen die Pflasterarbeiten. Auch der neue Verlauf der Dorfstraße ist bereits sichtbar.

Nach dem Jahreswechsel geht es am Petershof in Leuth weiter. Mit den Pflasterarbeiten wurde bereits begonnen, auch die drei Pflanzkreise sind bereits angelegt. Bisher gehen alle Beteiligten davon aus, dass die Arbeiten im Februar abgeschlossen sein werden. Am 13. Februar soll dort für Altweiber ein Zelt aufgestellt werden, weil die Karnevalsgesellschaft „Löther Rieser“ dort feiern will.