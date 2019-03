CDU Neuss vor der Kommunalwahl 2020: Erster CDU-Ortsverband legt sich auf Kandidaten fest

Der Ortsverband Uedesheim der CDU will mit Stefan Crefeld (l.) und Bernd Ramakers (r.) in die Kommunalwahl ziehen. Jürgen Brautmeier (M.) lobt die Wahl. Foto: CDU Uedesheim

Uedesheim Stefan Crefeld soll das Uedesheimer Direktmandat für den Rat verteidigen, Bernd Ramakers erneut in den Kreistag einziehen.

Jürgen Brautmeier, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, gab bei der Mitgliederversammlung einen kurzen Sachstand zur Vorbereitung der Kommunalwahl. Neben der zentralen inhaltlichen Seite ging er auch auf seinen Plan für die Kandidaten-Findung für alle Wahlbezirke und besonders für die Position des Bürgermeisters ein. Brautmeier setzt insgesamt auf eine gute Mischung von jungen und erfahrenen Kandidaten, die „als Persönlichkeiten bei den Menschen vor Ort überzeugen können“. Insofern begrüße er es, dass sich die Union in Uedesheim nun als erster Ortsverband aufgemacht hat, ihren Wunschkandidaten mit einer entsprechenden Empfehlung an den Stadtverband den Rücken zu stärken. Beide Bewerber seien erfahrene Kommunalpolitiker, mit denen er seit seiner eigenen Wahl zum Vorsitzenden vor genau einem Jahr erfolgreich zusammengearbeitet habe.

Stefan Crefeld (46) lebt mit seiner Familie in Uedesheim und führt den CDU-Ortsverband seit 2010. Ein Jahr später rückte er für den inzwischen verstorbenen Karl-Rüdiger Himmes in den Stadtrat nach und wurde erstmalig zum Vorsitzenden des Bezirksausschusses gewählt. Bei der Kommunalwahl 2014 erreichte der Familienvater als einer von nur zwei Kandidaten in Neuss die absolute Mehrheit in seinem Wahlbezirk. Seit rund zwei Jahren bekleidet er in der Ratsfraktion das Amt eines stellvertretenden Vorsitzenden. Paul-Heinz Kramp, Sprecher des CDU-Vorstandes in Uedesheim, stellte Crefeld ein gutes Zeugnis aus. Trotz beruflicher Vollzeitbelastung und familiärer Verpflichtungen sei er immer für die Bürger als Kümmerer ansprechbar.