Kultur in Nettetal : Rasante Tanz-Show: Vom Charleston bis Lady Gaga

Die Tanz-Show „Don't Stop the Music“ gastiert am 30. Januar im Lobbericher Seerosensaal.

(RP) Eine Tanz-Show der Superlative kann man am Donnerstag, 30. Januar, in Nettetal erleben. Dann gastiert im Haus Seerose an der Steegerstraße 38 in Lobberich unter dem Titel „„Don´t Stop the Music –– the Evolution of Dance““ ein Tanz-Ensemble unter der Leitung der Choreographin Maricel Godoy. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.