Leuth : Auch die Gaststätte Moortz in Leuth-Busch ist geschlossen

Leuth Eine über 140-jährige Tradition ist zu Ende gegangen. Handwerker räumen bereits die Einrichtung.

Die Gastätte Moortz in Leuth-Busch gehört der Geschichte an: In diesen Tagen meldet Helmut Moortz das seit 1876 bestehende Gasthaus offiziell ab. Allerdings war es schon seit Jahren nur noch „auf Zuruf“ geöffnet, da der Wirt einen anderen Hauptberuf hat: Koch in den Kliniken des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) in Süchteln. Das Wirtshaus allein hätte seinen Mann nicht ernähren können. Doch für kleinere Gesellschaften stellte sich Helmut Moortz immer wieder an den Herd, und seine Schwester Hildegard Kieselbach managte die Theke. Zuletzt noch erfreute sich der Leuther Martinsverein beim traditionellen Nikolausgansessen der Gastlichkeit in Busch; er muss nun ein neues Quartier suchen – wie auch einige Züge der Bruderschaft, die dort bei Schützenfesten ihr Standquartier hattten.