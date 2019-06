Breyell : Verkehrsverein Breyell will Christkindl-Markt neu aufstellen

Breyell Personell und finanziell sei die Veranstaltung nicht mehr in ihrer bisherigen Form zu stemmen. Neuer Vorsitzender des Vereins wurde Holger Michels.

Die Hamanns-Wahl deute es an, sagte der neue Vorsitzende Michels: „Wir müssen enger und besser miteinander arbeiten, wenn wir den Ortskern lebendig halten wollen.“ Der Werbering allein kann es nicht mehr, denn seine Mitgliederzahl lässt sich fast an einer Hand abzählen. Erste Konsequenz ist: „Den Christkindl-Markt wird es zum 1. Advent 2019 nicht mehr in der herkömmlichen Form geben“, denn dies sei personell und finanziell nicht mehr zu stemmen. Der Werbering bastelt an einem „Advent-Event“ rund um das Kiependräger-Denkmal „mit Musik, gutem Essen und Trinken und....“. Da werde noch überlegt. „Wir wollen das Wochenende nicht sterben lassen, wir wollen ihm neue Impulse geben“, versicherte Hamanns. Für Michels ist klar, dass der seit 1976 veranstaltete Christkindl-Markt eine „Gesamt-Breyeller-Aufgabe“ sei, mitzumachen. Über das Wie müsse noch beraten werden.