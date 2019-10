Lobberich : Sportliche Herbstferien-Tage

Lobberich Zum zweiten Mal nahmen 25 Grundschüler an „Open Holiday“ in Lobberich teil.

Golf, Taekwondo, Basketball, Frisbeegolf und Rugby konnten 25 Grundschüler bei der Herbstferienfreizeit „Open Holiday“ des Kreissportbundes (KSB) Viersen ausprobieren. Drei Tage lang haben die Kinder mit und ohne Fluchterfahrung in der Dreifachturnhalle des Werner-Jaeger-Gymnasiums in Lobberich gemeinsam Sportarten erlebt, sich kennengelernt und ihre eigenen Fähigkeiten erprobt.

Ziel der Ferienfreizeit ist es, den Kindern Spaß an Bewegung zu vermitteln, die Vielfalt der Sportvereine nahezubringen und sie miteinander in Kontakt kommen zu lassen. Für das abwechslungsreiche Sportprogramm sorgten die Taekwondo-Gemeinschaft Jeong Eui Nettetal, der TV Breyell und der Golfclub Haus Bey und boten an allen drei Tagen neue Sportmöglichkeiten an.