Nettetal : Stadtsportverband gründet Sportjugend

Nettetal Damit sind die Nettetaler Vorreiter im Kreissportbund Viersen. Der begrüßt die Entscheidung des SSV und will die Neugründung aktiv begleiten und unterstützen. Das bestehende Angebot soll durch Trendsportarten erweitert werden.

Der Stadtsportverband (SSV) Nettetal will eine eigene Sportjugend bilden. Damit sollen die Interessen des Nachwuchses besser vertreten werden. Das macht den SSV zum Vorreiter im Kreissportbund (KSB) Viersen. Der erste Sportjugend-Tag ist vorgesehen für Freitag, 5. April, im Ratssaal des Rathauses am Doerkesplatz 11 in Lobberich. Beginn ist um 18 Uhr.

„Im vergangenen Jahr haben sich bei uns sechs junge Leute vorgestellt und sind angetreten, eine Sportjugend in unserem Stadtsportverband aufzubauen“, sagt der Nettetaler Stadtsportverband-Vorsitzende Jürgen Hendricks. Das ist eine große Herausforderung. Eine junge Frau, die dabei mitmacht, ist die 21-jährige Maike Bauer vom Reit- und Fahrverein Lobberich, stellvertretende Vorsitzende im Vorstand der Sportjugend des Kreissportbundes Viersen. „Wir wollen den Dachverband für die Sportjugend der Nettetaler Sportvereine bilden, und die Jugendlichen sollen sich direkt mit ihren Problemen an uns wenden können.“

Auftakt Der erste Sportjugend-Tag des Stadtsportverbands Nettetal findet statt am Freitag, 5. April, ab 18 Uhr im Rathaus, Doerkesplatz 11 in Lobberich.

Bislang hat noch kein Gemeindesport- beziehungsweise Stadtsportverband im Kreissportbund Viersen eine eigene Sportjugend installiert. Hier und da gibt es lediglich in den einzelnen Sportverbänden spezielle Personen, die die Interessen der Jugend in den Sportvereinen ihrer Kommunen vertreten. Die Sportvereine des Kreises Viersen tendieren mit ihrer Jugend bislang eher zur Sportjugend des Kreissportbundes Viersen. Der wiederum begrüßt die Entwicklung des SSV Nettetal, einen eigenen Jugendvorstand zu gründen.

„Wir werden ihn aktiv begleiten und unterstützen. Damit bildet sich eine Vertretung aller Jugendabteilungen innerhalb des organisierten Sports in der Stadt Nettetal“, sagt Klaudia Schleuter, Geschäftsführerin im Kreissportbund Viersen. Sie findet: „Es ist wünschenswert, wenn der Impuls aus Nettetal auch in anderen Kommunen ankommt und weitere Stadt- und Gemeindesportvereine den Prozess nachahmen.“ SSV-Vorsitzender Hendricks sagte kürzlich bei der Nettetaler Jugendsportlerehrung: „Diese Sportjugend soll der verlängerte Arm des Stadtsportverbandes zur Verwaltung sein, um ihre Interessen zu vertreten und ihrer Meinung Gehör zu verschaffen.“

Es flossen für die Gründung der Sportjugend sogar Mittel aus dem Bundesprogramm Demokratie leben. In Kooperation mit der Sportjugend KSB Viersen und mehreren lokalen Sportvereinen konnten in den vergangenen drei Jahren bereits einige Maßnahmen im Bereich der Bewegungsförderung umgesetzt werden. So gab es die Sportinformationstage „Kids in Action“. Bis zu elf Vereine beteiligten sich daran. „Das bestehende Veranstaltungsformat soll durch Trendsportarten erweitert werden. Diese werden von der sich neugegründeten Sportjugend im SSV entwickelt, erprobt und in der Folge von qualifizierten Übungsleitern der Sportvereine umgesetzt“, sagt Schleuter.