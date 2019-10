Hinsbeck : Großes Interesse an Bildern zum Klimawandel

Hinsbeck Harald Bickel stellte in der evangelischen Kirche aus.

Mit dieser Ausstellung wurde das Leben in die Kirche geholt – so fasste es ein Gemeindeglied der Evangelischen Kirche Hinsbeck zusammen. Vier Wochen lang hingen dort vier großformatige Bilder des auf Föhr lebenden Grafikers Harald Bickel in der Kirche. Weit mehr als 300 Menschen sind in dieser Zeit gekommen, um die Ausstellung anzusehen oder eine Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung zu besuchen.