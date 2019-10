Lobberich : Möhrenmarkt lockt am Sonntag nach Lobberich

Möhrenmarkt lockt am Sonntag nach Lobberich

Lobberich Bereits am Samstag sind viele Händler beim bunten Markttreiben in der Innenstadt, und die Herbstkirmes ist geöffnet.

Thomas Leuf, Vorsitzender des Werberings, freut sich auf Sonntag und hofft auf trockenes Herbstwetter. Denn am Sonntag, 27. Oktober, wird in Lobberich das Möhrenfest gefeiert. Die Läden in der Innenstadt sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.