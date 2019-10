Schaag : Gesund leben neben der Blutbuche

Das Healthy Building Network stellte am Montag den Neubau eines Holz-Glas-Hauses in Schaag als bestes Praxisbeispiel vor.

An der Adresse Furth 8 in Schaag steht eine stattliche Blutbuche. Sie ist ein Naturdenkmal. Für Bauherrin Brigitte Hilgenfeld hat der Baum letztlich den Ausschlag gegeben, dort zu bauen. Hilgenfeld arbeitet in Breyell als Heilpraktikerin und Gesundheitstrainerin. Beim Umbau ihrer Praxis arbeitete sie mit der Innenarchitektin Anthoula Kapnidou erstmals zusammen. Gemeinsam entwickelte man die Vision eines neuen, vor allem gesunden Hauses. Die Vision schließt aber auch eine soziale Dimension ein. Das langgestreckte Haus, das von der Straße etwas zurückgesetzt errichtet wurde, um der Blutbuche den gebührenden Platz zu geben, beinhaltet zwei kleine Wohnungen von etwa 45 Quadratmetern, in der Mitte verbunden von einem gemeinsamen Raum von 200 Quadratmetern. Dieses „Forum“ ist gemeinsame Wohnfläche, soll aber auch für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden. Trotz der großen Glasflächen, vor allem im Dach, soll der Mittelraum durch das Massivholz im Sommer der kühlste Raum sein.