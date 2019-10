Nettetal : Für fünf Euro Kinder in Fantasiewelten schicken

Für fünf Euro Kinder in Fantasiewelten schicken

Nettetal Die Fabulanten, Pettersson und Findus, der Zauberer von Oz und Pippi Langstrumpf kommen nach Nettetal.

Das kulturelle Angebot für Kinder und Jugendliche hat im städtischen Theaterangebot einen hohen Stellenwert. Das ist auch in der Spielzeit 2019/2020 nicht anders. Wie in den Vorjahren gibt es für jede Altersstufe mindestens ein Angebot, auch wenn die Werner-Jaeger-Halle als angestammter Spielort nicht zur Verfügung steht. Mit der Nutzung von Ausweichspielstätten, insbesondere der Aula der Realschule in Kaldenkirchen, ergeben sich auch große Chancen, einmal ein etwas anderes Angebot für die Jungen und Mädchen entwickeln zu können.