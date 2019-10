Nettetal-Kaldenkirchen : 23-Jährige wurde Opfer eines sexuellen Übergriffs

Kaldenkirchen Als die Frau eine Abkürzung durch einen Park nutzen wollte, wurde sie von einem Mann sexuell belästigt. Ein Radfahrer hielt an, half aber nicht, sondern lachte Frau aus.

Eine 23-jährige Frau aus Nettetal ist am Donnerstag gegen 5.50 Uhr Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau zu Fuß auf der Kanalstraße unterwegs und nutzte eine Abkürzung durch einen kleinen Park, um auf die Bahnhofstraße zu gelangen. Am Eingang des Parks fiel der jungen Frau bereits ein Radfahrer auf. Als sie sich auf dem Parkweg befand, tauchte plötzlich in Nähe der dort befindlichen Bänke ein Mann mit einer Flasche in der Hand auf. Die junge Frau wich dem Mann aus, stolperte dabei und fiel zu Boden.