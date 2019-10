Lobberich : Herzliche Aufnahme in den Gastfamilien in Elk

Herzliche Aufnahme in den Gastfamilien in Elk

Nettetal/Elk Das Orchester am Werner-Jaeger-Gymnasium und die Musikschule der Partnerstadt Elk musizierten gemeinsam.

(RP) Mit vielen Eindrücken kehrt das Orchester am Werner-Jaeger-Gymnasium von seiner Reise in die polnische Partnerstadt Elk zurück, wo ein gemeinsames Konzert mit der dortigen Musikschule realisiert wurde. Nach längerer Pause konnte in diesem Jahr wieder einmal ein musikalischer Austausch zwischen dem Orchester am Werner-Jaeger-Gymnasium und der Musikschule in der Partnerstadt Elk organisiert werden. Während des Aufenthalts von einer Woche, in denen die Gruppe von 20 Musikern viele Sehenswürdigkeiten wie das historische Museum der Stadt besichtigte, wurde fleißig geprobt, denn es gab durchaus musikalische Herausforderungen. Das deutsche wie das polnische Orchester hatten getrennt voneinander gemeinsame Stücke erarbeitet. Jetzt galt es sich zu einer großen, stimmigen Besetzung zusammenzufinden, zusätzlich verstärkt durch die Bigband-Bläser der Musikschule Elk und für einige Stücke auch gemeinsam mit dem polnischen Chor „Kontrapunkt“.