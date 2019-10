Hinsbeck : Der Botschafter der Biber

Hinsbeck Markus Heines aus Lobberich ist vielfältig ehrenamtlich im Einsatz, klärt als Wolfsbeauftragter und Biberberater auf.

Vita Markus Heines ist 50 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er wurde in Österreich geboren, wuchs aber in Brüggen auf und lebt seit 25 Jahren in Lobberich.

Was treibt den Lobbericher an, jede freie Minute in der Natur zu verbringen und für die Natur? „„Naja, an erster Stelle kommt meine Familie, aber sonst, das stimmt, dreht sich bei mir alles um die Natur.““ In seiner Kindheit in Brüggen habe es ihn gepackt, „Eidechsen zu beobachten, fand er faszinierend“, sagt er und lächelt. Draußen zu sein, sich an Pflanzen, Pilzen, Tieren zu erfreuen, das tue ihm gut, da ergebe sich von selbst das Gefühl, man müsse für die schöne, aber bedrohte Natur was tun.