Nettetal : Anrainer müssen Laub von den Gehwegen beseitigen

Nettetal Es werden in dieser Woche wieder Laubcontainer für Laub städtischer Straßenbäume bereitgestellt.

Die Container stehen wie in den vergangenen Jahren in Breyell auf dem Park-and-Ride-Parkplatz zwischen Bahnhof und Aldi, in Hinsbeck auf dem Kirmesplatz an der Parkstraße, in Kaldenkichen auf dem Marktplatz und auf dem Parkplatz an der Buschstraße gegenüber vom Finlantis, in Schaag auf dem Hubertusplatz und in Lobberich auf dem Parkplatz an der Dreifeldturnhalle an der Wevelinghover Straße. Wegen einer Baustelle am bisherigen Standort wird der Laubcontainer im Ortsteil Leuth auf dem Parkplatz Buscher Weg an der Turnhalle stehen. Der Laubcontainer, der im vergangenen Jahr auf dem Wanderparkplatz zwischen Breyell und Lobberich stand, wird stattdessen auf dem Grundstück des Städtischen Baubetriebshofes, Breyeller Straße, aufgestellt.