Ehejubiläum : „Golf von Biskaya“ war der Beginn

Kaldenkirchen Heinz (94) und Paula Jürgens (89) feiern Gnadenhochzeit. Sie sind seit 70 Jahren verheiratet.

(hws) „Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht“, nachzulesen bei Heinz (94) und Paula Jürgens (89) geborene Schümers, die am 19. Oktober im Wintergarten zu Hause an der Kreuzmönchstraße das seltene Fest der Gnadenhochzeit feiern. Der Bundespräsident hat schon gratuliert. Mit dem alten Lied „Am Golf von Biskaya“ fing die Liebe an. Es war vor 71 Jahren, als sich die beiden beim Silvesterball im Saal „Zur Mühle“ kennenlernten und bei diesem Lied zum ersten Mal zusammen tanzten, erinnert sich die Jubilarin. Vor 70 Jahren wurde dann standesamtlich und kirchlich geheiratet. „Heinz kam, sah und siegte“, so formuliert es Paula Jürgens.

Heinz Jürgens wurde in Hinrichshagen bei Greifswald in Vorpommern geboren. 1989 ist er sofort mit seiner Frau in die alte Heimat gereist. Paula dagegen ist eine gebürtige Kaldenkirchenerin. Er arbeite nach der Schulzeit auf einem großen Gut. Mit 17 kam er zum Arbeitsdienst, wurde dann Soldat in den Niederlanden und kam weiter nach Russland, wo er an der Front verwundet wurde. „Es war ein Heimatschuss“, schildert er, weil mit der Front war es erst einmal vorbei. Der zweijährigen Soldatenzeit folgte eine zwei Jahre währende amerikanische Gefangenschaft, aus der er 1947 entlassen wurde. Er kam an den Niederrhein und arbeitete im Munitionsdepot in Bracht.