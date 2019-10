A61 bei Nettetal : Zehn Kilo Kokain — Bundespolizei fasst Drogenkurier

Foto: dpa/Christian Charisius Das sichergestellte Kokain hat einen Wert von 754.000 Euro.

Nettetal Die Bundespolizei hat an der Anschlussstelle Nettetal der Autobahn 61 einen Drogenkurier gefasst, der in seinem Fahrzeug 9,95 Kilogramm Kokain im Wert von 745.000 Euro transportierte. Der 39-jährige Italiener, der in einem Mercedes ML 300 aus den Niederlanden eingereist war, hatte den Beamten erklärt, dass er seine Familie in den Niederlanden besucht habe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken