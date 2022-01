Austausch für Betroffene : Long-Covid-Patienten im Kreis Viersen gründen Selbsthilfegruppe

Kreis Viersen Björn Rudakowski, Gesundheitspfleger in Nettetal und grünes Kreistagsmitglied, gründet im BIS (Beratung Information Selbsthilfe) die Selbsthilfegruppe „LongCovid“ für den Kreis Viersen.

Björn Rudakowski aus Nettetal ist seit September 2020 Mitglied des Kreistages. Auf der Seite der Nettetaler Grünen stellt er sich so vor: „Mein Name ist Björn Rudakowski, ich bin 51 Jahre alt und von Beruf Gesundheitspfleger. Ich habe zwei Söhne im Alter von acht und 23 Jahren und bin verheiratet. Aufgrund meines Berufes sind mir soziale Themen wichtig, und die Situation auf dem Sozialmarkt betrachte ich intensiv.“ Jetzt geht er aber nicht als Kommunalpolitiker, sondern als Privatmensch an die Öffentlichkeit: Der Gesundheitspfleger war an Corona erkrankt und leidet bis heute an den Langzeitfolgen. Um mit den Folgen besser klar zu kommen, sucht er andere Betroffene. In einer Selbsthilfegruppe wolle man sich austauschen.