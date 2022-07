Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 15. Juli 2022) : Weiterhin acht Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen

Die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach liegt laut Robert-Koch-Institut bei 1356. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Vitusstadt sinkt, das Gesundheitsamt meldet weniger Neuinfektionen als an den Vortagen. Die Werte im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

2168 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 15. Juli 2022. Am Vortag lag der Wert noch bei 2156. Seither aber sind 229 Neuinfektionen registriert worden und 217 Personen gelten nach einer überstandenen Corona-Infektion wieder als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut derzeit mit 522,2 an – sie ist damit niedriger als noch am Vortag (556,9). Der bundesweite Durchschnitt liegt derweil bei 719,2 (Vortag: 720,4) und der Landesschnitt bei 651,2 (Vortag: 647,6). In NRW weisen nur neun Kreise oder Städte eine niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz als Mönchengladbach auf.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Freitag, 15. Juli 2022, 13.18 Uhr) acht Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt, von denen zwei invasiv beatmet werden. Am Vortag war der Wert um die Mittagszeit genau so hoch.

Von den 77 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Stadtgebiet sind derzeit acht frei. Das entspricht 10,4 Prozent der Gesamtkapazität. Landesweit sind 599 von 4894 Intensivbetten (12,2 Prozent) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Freitag tagesaktuell mit 8,8 an. Am Vortag wurde ein Wert von 7,39 gemeldet, der nachträglich durch Nachmeldungen auf 9,86 nach oben korrigiert wurde. Der bundesweite Schnitt liegt den Angaben zufolge aktuell bei 6,73 (Vortag: 6,33 gemeldet, auf 7,53 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 84.944 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 82.436 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 340 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

(capf)