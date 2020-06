Engagement in Nettetal : Lotsen sorgen vor Schulen für mehr Sicherheit

Bürgermeister Christian Wagner hat die aktiven Schülerlotsen und Verkehrshelfer der weiterführenden Schulen eingeladen, um Danke zu sagen. Auch im vergangenen Jahr ist es an keinem der Lotsenpunkte zu einem Unfall gekommen.

Auch im vergangenen Jahr war es zu keinem Unfall an einem der Lotsenpunkte gekommen. Insgesamt sind 33 Schülerinnen und Schüler des Werner-Jaeger-Gymnasiums, 23 an der Realschule und 36 an der Gesamtschule als Helfer oder Lotse aktiv.

Einen besonderen Dank richtete Wagner auch an den Verkehrssicherheitsberater Heinz-Dieter Bach, der in Kürze in den Ruhestand gehen wird. Seit 2004 begleitete Bach die Kinder der Kindergärten und Schulen in Nettetal bei der Verkehrserziehung und dürfte dabei allen aufgrund seiner freundlichen und ruhigen Art in bester Erinnerung bleiben. Seine Aufgabe übernimmt in Zukunft die Polizeihauptkommissarin Daniela Michiels. Begleitet wurden die Jugendlichen, die in diesem Jahr aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen pro Schule jeweils nur einen Vertreter entsandt hatten, von den Lehrern Chris Michiels (Gymnasium), Joachim Sczyrba (Realschule) und Darius Golla (Gesamtschule). Als kleines Dankeschön erhielten die Lotsen und Verkehrshelfer neben den Urkunden auch diesmal wieder einen Zuschuss für einen Besuch in einem Freizeitpark.