Sponsorenlauf in Nettetal : Grundschüler erlaufen Spenden für Hilfsorganisationen

Sponsorenlauf in Nettetal

Hinsbeck Schüler und Lehrer der KGS Hinsbeck überreichten nun Schecks an Vertreter von zwei Hilfsorganisationen in Nettetal. Die Spenden hatten sie bei einem Sponsorenlauf gesammelt.

„So viel habt ihr noch nie gelaufen“, freute sich Somedi-Geschäftsführer Stefan Voormans. „Wir möchten damit die Eltern der armen Kinder in Mumbai unterstützen, damit sie aus der Armut herauskommen und ihren Kindern eine gute Ausbildung mitgeben können.“ „Auch die Kinder aus der Ukraine und die anderen Flüchtlingskinder brauchen in den Ferien eine sinnvolle Betätigung. Daher haben wir für sie Ferienprogramme ausgearbeitet, die mit der Spende realisiert werden können,“ so die Vertreter der Nettetaler Flüchtlingshilfe, Ralf Schröder und Wilfried Niederbröcker.