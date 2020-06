Corona im Kreis Viersen : Infizierter Mann (74) gestorben

Ein 74-jähriger Mann aus Schwalmtal verstarb. Er war mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Fabian Strauch

Schwalmtal Im Kreis Viersen gibt es den 37. Corona-Toten. Ein 74-jähriger Mann aus Schwalmtal, der mit Sars-CoV-2 infiziert war, ist gestorben. Am Freitag wurden zudem drei weitere Neu-Infizierte gemeldet, darunter ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Schwalmtal, in der bereits am Mittwoch ein Coronafall bekannt wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken