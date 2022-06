Zirkusprojekt in Nettetal : Schüler in der Manege

Die Katholische Grundschule in Lobberich, die „Schule am See“, führte jetzt ein großes Zirkusprojekt durch. Foto: KGS Lobberich

Lobberich Es war für die 280 Schüler, die vielen Helfer und die Lehrkräfte der KGS Lobberich eine ganz besondere Projektwoche, die mit vier Zirkusvorstellungen, tosendem Applaus und einigen Freudentränen endete.

In der Woche strahlten die Kinder beim Training ihrer Zirkusnummern mit der Sonne um die Wette, getragen von Begeisterung und Vorfreude auf die Show. Die Kinder übten unter anderem Akrobatik, Jonglage, Seiltanz und Feuerkunst. Und ganz nebenbei wurden neue Freundschaften geknüpft, Talente geweckt und Gemeinschaftssinn entwickelt. In den vergangenen Wochen waren einige Kinder aus anderen Orten und Ländern an die Schule gekommen, die nun einen ganz besonderen Start hatten. „Dieses Strahlen in den Augen der Kinder ist unbeschreiblich“, erzählte eine Trainermama glücklich. Auf den Zuschauerbänken freuten sich einige ehemalige Schüler und Lehrer mit den neuen Artisten. Ein Opa lachte und meinte: „Meine Enkeltochter ist überzeugt davon, dass das Zelt vor vier Jahren größer war; dabei ist sie einfach groß geworden. Es ist toll, wieder hier zu sein.“