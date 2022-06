Erasmus-Gymnasium Grevenbroich : Schüler stellen ihre Kunst in der City aus

Grevenbroich Im Café Kultus und im Familienbüro sind die Werke dreier Erasmus-Gymnasiasten zu sehen. Die Aktion Kunstschaufenster gibt den jungen Talenten eine Plattform. Was genau sie ausstellen.

Auch junge Leute können Kunst. Das beweisen drei Nachwuchs-Talente aus der neunten und elften Jahrgangsstufe des Grevenbroicher Erasmus-Gymnasiums: Jakob Bizer, Ella Fechtel und Emily Geisler stellen ihre Werke zur Aktion „Kunstschaufenster“ jetzt im Jugendcafé Kultus am Markt und im städtischen Familienbüro an der Breite Straße aus. Die Aktion – initiiert von der Händlergemeinschaft „Grevenbroich handelt“ und der Südstädterin Ulrike Oberbach – bietet den jungen Künstlern eine Plattform, um auf die Werke aufmerksam zu machen.

Für alle drei ist es die erste Möglichkeit, ihre Kunst einem breiten Publikum zu präsentieren. „Vermittler“ im Hintergrund ist Kunstlehrer Erasmus Scheuer, der mit Vornamen zufällig so heißt wie die Schule, an der er Kunst, Philosophie, Deutsch und Mediales Gestalten unterrichtet. „Als Kunstlehrer finde ich es super, wenn das Engagement der Schüler über die Schule hinausgeht und die Werke dann auch außerhalb unserer Räume zu sehen sind“, sagt der promovierte Geisteswissenschaftler.

Scheuer lobt den Einsatz der drei Schüler, denn: Sie haben sich mit den Werken, die jetzt öffentlich zu sehen sind, größtenteils in ihrer Freizeit beschäftigt. So auch Emily Geisler. Die 14-Jährige aus Wevelinghoven stellt zurzeit vier Bilder auf Leinwand im Familienbüro aus. Dabei handelt es sich um abstrakte Werke, die waagerechte und senkrechte Linien zeigen und größtenteils mit Acrylfarben entstanden sind. Auch eine Art Tupf-Technik kommt bei ihr zum Einsatz. Die Kunst ist Geislers Leidenschaft – bemerkenswert ist ihre Sammlung, die nicht weniger als 25 Bilder umfasst.

Malereien sind auch im Café Kultus am Markt zu sehen: sechs Stück von Ella Fechtel (17) aus Neukirchen. „Das sind Malereien auf Papier“, erklärt die Gymnasiastin: Abstrakte, bunte Bilder sollen es sein – eben Eyecatcher. „Ich male fast jeden Tag zu Hause“, sagt die Schülerin, die mit Acryl- und Wasserfarben arbeitet. Eines ihrer Werke zeigt eine Collage aus Schnipseln, die wiederum beim Zerschneiden anderer eigener Kunstwerke entstanden ist – in jedem Fall ein Hingucker.

Konkret denkt Bizer an Kriege „und alles, was die Fröhlichkeit nimmt“. Durch die Maske werden die Emotionen des Trägers für andere nur noch zu einer Ahnung – das Gummiteil verdeckt zu viel. Die Skulptur passe gut in die Ausstellung, sagt Kunstlehrer Erasmus Scheuer, der sich freut, wenn Schüler für Ausstellungen angefragt werden – „auch wenn so etwas natürlich viel Organisationsarbeit erfordert“.