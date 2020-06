Versammlung in Oedt : Kreisgrüne wählen ihre Kandidaten

Versammlung in Oedt

Maria Dittrich führt die Liste der Grünen für den Kreistag an. Foto: Norbert Prümen

Oedt Bei der Kreiswahlversammlung in der Albert-Mooren-Halle in Oedt gab die Ökopartei keine Empfehlung für die Landratswahl ab. Die Grünen verspüren politischen Aufwind und hoffen auf mehr als sechs Mandate.

„Ich möchte euch Mut machen für die super spannende Zeit, die vor euch liegt“: Jens Ernesti, unabhängiger Bürgermeisterkandidat und Mitglied der Grünen in Grefrath, begrüßte seine Parteifreunde auf der Kreismitgliederversammlung in der Albert-Mooren-Halle in Oedt mit einer Art „Ruckrede“. Für ihn sind die Grünen „der kreative Motor für die ökologische Lösung vor Ort“. Er rief angesichts guter Umfragewerte dazu auf, „die neue Rolle als Gestalter anzunehmen“. Dafür gab es stehende Ovationen.