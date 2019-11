Nettetal : Was passiert, wenn überall das Licht ausgeht?

Marc Elsberg hat mit „Blackout“ einen spannenden Thriller geschrieben. Thomas T. Meikl hat ihn für die Bühne inszeniert. Foto: Wesrfälisches Landestheater/Volker Beushausen

Das Westfälische Landestheater zeigt den Krimi „Blackout“ am 21. November im Seerosensaal in Lobberich.

(RP) Am Donnerstag, 21. November, wird in Nettetal ein Theaterstück aufgeführt, in dem es um den größten anzunehmenden Ernstfall der vernetzten Gesellschaft geht: den totalen Stromausfall, den Blackout.

„Blackout“ heißt auch der Krimi von Marc Elsberg, den das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel für die Bühne bearbeitet hat. Das Theaterstück feierte gerade erst Premiere und wird in Nettetal um 20 Uhr auf die Bühne des Hauses Seerose, Steegerstraße 38, Nettetal-Lobberich gebracht.

Was tut man, wenn der Ausfall kommt? Zuerst wird es dunkel. Die Lichter gehen überall aus, in Läden, in Wohnungen, in öffentlichen Einrichtungen. Ampeln funktionieren nicht mehr, U-Bahnen bleiben stecken, digitale Anzeigen verlöschen, Bahnhöfe, Flughäfen können den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten. Fernseher bleiben stumm, Radios, Computer. Toiletten funktionieren nicht mehr, Heizungen fallen aus, Menschen können nicht tanken, da das Benzin über elektrisch gesteuerte Pumpen in die Zapfsäulen gepumpt wird. Sehr bald werden die Lebensmittel knapp, in den Kernkraftwerken häufen sich Vorfälle.

Durch einen Terroranschlag auf das europäische Stromnetz wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die dazu führt, dass das gesellschaftliche Leben innerhalb kürzester Zeit zusammenbricht. Während die Regierungen in Brüssel und den Hauptstädten versuchen, die Kontrolle zurück zu erlangen, breitet sich in der Bevölkerung Panik aus, es kommt zu Plünderungen, zu Unruhen, der Kampf ums Überleben eskaliert. Der Informatiker Piero Manzano ist zunächst der einzige, der einen Hackerangriff vermutet. Doch als er es endlich schafft, zu den Behörden durchzudringen, tauchen in seinem Computer merkwürdige Mails auf, die den Verdacht auf ihn lenken und ihn zum Gejagten machen. Ein Thriller, wie er zeitgemäßer, vorstellbarer und auch beängstigender kaum sein kann.