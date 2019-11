Kunst in Nettetal : Einblicke in eine vielfältige Szene

Nettetal An den Wochenenden 9./10. und 16./17. November öffnen Künstlerinnen und Künstler zur Kunstszene Nettetal ihre Ateliers. Das Rathaus zeigt eine Übersicht.

(RP) In diesem Herbst findet in Nettetal mit der Nettetaler Kunstszene wieder ein großes Kunstereignis statt. Vorgestellt wird bildende Kunst in großer Bandbreite und Vielfältigkeit in den Ateliers und Ausstellungsräumen der Nettetaler Künstlerinnen und Künstler. In diesem Jahr beteiligen sich 17 Künstlerinnen und Künstler. Sie laden zum Besuch ihrer Ateliers und Ausstellungsräume ein. Diese sind im Rahmen der Tage der Offenen Ateliers wie gewohnt an zwei Wochenenden geöffnet (9. und 10. November sowie 16. und 17. November). Einen ersten und guten Überblick kann man sich in der Städtischen Galerie im Rathaus, Doerkesplatz 11, verschaffen. Dort wird am Freitag, 8. November, um 20 Uhr eine Gemeinschaftsausstellung mit Werken der an der Kunstszene Nettetal 2019 beteiligten Künstlerinnen und Künstler eröffnet. Folgende Ateliers und Ausstellungsorte sind für Besucherinnen und Besucher geöffnet: