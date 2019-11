Lobberich : Mit dem Lach-Abo durch ein fröhliches 2020

Hastenraths Will erklärt die Welt: „Die Welt ist ein Dorf“ heißt es am 29. Oktober 2020. Foto: Rurtal Produktion. Foto: Rurtal Produktion

Nettetal Nächstes Jahr holt Schmitz-Backes alias Michael Backes aus Lobberich fünf hochkarätige Kollegen in seine Heimat.

„Mein Netzwerk an tollen Künstlerkollegen wird immer größer, insbesondere im Bereich Kabarett und Comedy“, sagt der Nettetaler Zauberer. Und viele von denen, die bereits hier waren, seien kurz danach so richtig durchgestartet. Neben den besonderen Künstlern ist Schmitz-Backes auch mächtig stolz auf sein Publikum: „Es ist ein eingeschworener Kreis von wunderbaren Menschen, die richtig viel Lust auf besondere Live-Unterhaltung haben.“

Bester Vorsatz für 2020: „Mehr rausgehen und mehr lachen!“ Michael Backes: „Ingrid Kühne, die die Lachabend-Serie im März eröffnen wird, ist bereits durchgestartet. Ingrid und ich kennen uns schon seit mehreren Jahren und insbesondere dieses Jahr ist ihr Erfolg durch die Decke gegangen“, so Backes. Der WDR hat gerade das erste Soloprogramm ausgestrahlt und auch sonst laufe es bei der Xantener Künstlerin so richtig rund: ausverkaufte Shows und ein Auftritt in der Kölner Lanxess-Arena vor mehr als 10.000 Gästen. Im Mai geht es weiter mit dem Kölner Kabarettisten und Diakon Willibert Pauels, auch bekannt als „Der bergische Jung“. Backes zufolge werde das der bestimmt außergewöhnlichste Lachabend, denn Willibert werde auch nachdenkliche Inhalte mitbringen.