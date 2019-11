Bahnverkehr in Viersen : Bahnstrecke zwischen Viersen und Krefeld gesperrt

Viersen Von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 3 Uhr, ist die Bahnstrecke zwischen Krefeld und Viersen gesperrt. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Um dennoch zu gewährleisten, dass die Fahrgäste ihre Ziele erreichen, wird die Bahn einen Schienenersatzverkehr einrichten. Die Busse in Richtung Krefeld starten in Viersen an der Haltestelle „Bahnhof - Bussteig 2“. Sie halten in Anrath, Forsthaus, Krefeld Hauptbahnhof und Krefeld-Uerdingen. Auch in der Gegenrichtung verkehren diese Busse. Wer in Krefeld aussteigt, um mit der Bahn weiter zu fahren, muss sich darauf einstellen, dass der RB33 mit veränderten Fahrtzeiten verkehrt.