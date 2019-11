Lobberich : Suthor setzt auf mehr Nachhaltigkeit

Nettetal Suthor Papierverarbeitung aus Lobberich ist jetzt als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert. Aber auch die Produktpalette selbst wird auf Umweltverträglichkeit optimiert. So kommt der Papierbecher RecyCup sehr gut an.

Der Fabrikverkauf der Suthor Papierverarbeitung GmbH & Co KG ist an der Van-der-Upwich-Straße 26-28 zu finden und ist montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Im Laden gibt es ein buntes und breites Sortiment an Dekorationsartikeln, Partyartikeln oder nützlichen Artikeln wie Geschenkpapiere und -bänder, Luftballons, Servietten und Einweggeschirr (vom Teller bis zur Gabel) sowie saisonale Artikel.

Für das zurückliegende Geschäftsjahr konnten 453,73 Tonnen Co 2 durch Suthor kompensiert werden. Als Ausgleichsprojekt wählte man ein Waldschutzprojekt im Kibale Nationalpark in Uganda. Aber auch vorher war man an der Van-der-Upwich-Straße immer schon umweltbewusst. Das Unternehmen produziert Strom zum Eigenverbrauch über die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das Regenwasser vom Dach wird gesammelt und versickert im Boden. Druckprodukte werden mit mineralölfreien Farben auf Pflanzenölbasis hergestellt und fast alle eingesetzten Papiere und Kartonmaterialien stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

So modern das Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit ist, so traditionsbewusst ist man dort auch. Gerade sind Martinslaternen gefragt. Ralf Stobbe sagt durchaus mit Stolz: „Wir sind Westeuropas letzte Manufaktur für diese Artikel.“ Das eingefärbte Papier läuft über beheizte Walzen. Aber das Falten danach ist reine Handarbeit. Dafür gibt es keine Maschinen, erfährt der staunende Besucher. Auf der anderen Seite hat der Digitaldruck auch Kleinauflagen ermöglicht. Für Hochzeiten und Geburtstag werden schon mal Fähnchen in Auflagen von 50 bis 100 bestellt. Früher wurde dafür keine Druckmaschine angeworfen. Der Vertrieb solcher Produkte läuft über Werbemittelverkäufer, die ihre eigenen Onlineportale betreiben. Um einer Münchener Brauerei zum Oktoberfest Wimpelketten zu verkaufen, braucht es Leute direkt vor Ort. Suthor ist ein reines B2B-Unternehmen für andere Unternehmen. Trotzdem gibt es vor Ort einen Fabrikverkauf für Fest- und Partyartikel. Schützenvereinen wird ein Schneideservice für Krepp-Papier angeboten. So werden die Papierbögen in Streifen geschnitten. Daraus lassen sich leichter Kreppröschen drehen oder Maibäume schmücken. Dieser Service ist eine Reminiszenz an die Anfänge des Unternehmens, als die Großeltern 1928 Schützenzelte und Karnevalssäle dekorierten.