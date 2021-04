Nachhaltigkeit aus Kaarst : SI-Club fördert Trinkwasser-Aufbereitung in Uganda

Kaarst Der Kaarster SI-Club unterstützt ein Projekt, das sich mit der Förderung von Trinkwasser im afrikanischen Uganda zum Ziel gesetzt hat.

Der Impuls, den Club klimaneutral zu stellen, kam von Clubschwester Estelle Herlyn aus Meerbusch, Professorin für Beschaffung und Nachhaltigkeit an der Hochschule am Studienzentrum Düsseldorf. In einem Vortrag über die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele stellte Herlyn das Projekt des Meerbuscher Clubs vor und rannte damit offene Türen bei den Kaarster Clubschwestern ein. Zunächst wurde mit dem CO 2 -Rechner des Umweltbundesamts berechnet, wie viel CO 2 im Rahmen der Clubarbeit, beispielsweise bei den monatlichen Treffen, verursacht wird. „Das war natürlich im Corona-Jahr mit vielen virtuellen Treffen weniger als normal, aber wir haben großzügig aufgerundet“, erklärt Marlies Kallen. So kamen im Kaarster Club 26 Tonnen CO 2 zusammen.