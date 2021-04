Umweltbewusst tanken in Grefrath : Erdgastankstelle in Grefrath wieder in Betrieb

Erik Ix (li.), Geschäftsführer der Gemeindewerke Grefrath, und Projektmanager Ludger Smits an der Erdgastankstelle. Foto: Gemeindewerke Grefrath

Grefrath Höchste Zeit, auch in der Mobilität auf Nachhaltigkeit zu setzen, meinen die Gemeindewerke und haben die Erdgastankstelle an der Mülhausener Straße komplett saniert und dabei auf umweltfreundliches Biomethan umgestellt.

Mit 100 Prozent Biomethan bietet die komplett erneuerte Erdgastankstelle an der Mülhausener Straße in Grefrath Verbrauchern ab sofort eine nachhaltige Alternative zu fossilem Erdgas. Wer den grünen Kraftstoff tankt, fahre nahezu klimaneutral und leiste einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität, erklärten die Gemeindewerke Grefrath

Verbraucher in Deutschland entscheiden sich immer häufiger für biologische Alternativen – das hat eine 2019 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft veröffentlichte Befragung ergeben. Grund für ihre Wahl ist vor allem der Beitrag zur geringeren Schadstoffbelastung und zum Umweltschutz. Während Kunden in Supermärkten die Möglichkeit haben, sich für Bioprodukte zu entscheiden, sind beim Tanken oft nur konventionelle Kraftstoffe im Angebot.

Höchste Zeit also, auch in der Mobilität auf Nachhaltigkeit zu setzen, meinen die Gemeindewerke und haben die Erdgastankstelle an der Mülhausener Straße komplett saniert und dabei direkt auf umweltfreundliches Biomethan umgestellt.

Erdgasautofahrern bieten sie damit ab sofort eine weitere umweltfreundliche Option: erneuerbares Biomethan. „Im Unterschied zu fossilem Erdgas entsteht der klimafreundliche Kraftstoff durch die Vergärung von hauptsächlich Gülle und organischen Rest- und Abfallstoffen in Biogasanlagen“, erklärt Ludger Smits, Projektleiter der Gemeindewerke.

Man erkenne in dem „grünen Kraftstoff“ große Vorteile: „Erdgasautos fahren damit quasi klimaneutral und verbessern durch Biomethan im Tank die Ökobilanz , denn Stickoxide, Feinstaub und Rußpartikel spielen fast keine Rolle mehr“, sagt Erik Ix, Geschäftsführer der Gemeindewerke, und blickt positiv nach vorn: „Wir brauchen 360-Grad-Nachhaltigkeit, und gerade der Verkehr ist ein wichtiger Bereich, in dem wir dringend erneuerbare Alternativen brauchen. Mit der Umstellung der Erdgastankstelle auf Biomethan und unserem Angebot an E-Ladesäulen haben wir in Grefrath zwei wichtige Bausteine zur umweltfreundlichen Mobilität geschaffen, die sofortigen Klimaschutz leisten.“

Neben der Biomethan-Tankstelle betreiben die Gemeindewerke in Grefrath bereits sechs öffentliche E-Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten, wo die E-Autos mit reinem Ökostrom auftanken. Weitere Ladesäulen in Oedt, Vinkrath und Mülhausen sind bereits geplant und werden in Kürze installiert werden.

Die Erdgastankstelle an der Mülhausener Straße musste zwischenzeitlich von den Gemeindewerken außer Betrieb gesetzt werden, da es wiederholt zu Störungen gekommen war. Diese seien nun zum im Vorfeld angekündigten Termin behoben worden.

(ure)