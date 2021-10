Feuerwehreinsatz in Nettetal : Drei Verletzte bei Autobrand in Werkstatt

In einer Fahrzeugsattlerei in Nettetal brannte ein Auto. Das Feuer griff auch auf andere Autos über. Foto: Feuerwehr Foto: Feuerwehr Nettetal

Nettetal Bevor die Feuerwehr eintraf, hatten drei Personen versucht, das Auto aus der Halle zu fahren. Die Wehr war mit 47 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen beteiligt, der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen und dem leitenden Notarzt vor Ort in Lobberich.

In einer Fahrzeugsattlerei an der Burgstraße in Nettetal-Lobberich ist am Samstag gegen 18.30 Uhr ein Auto in Brand geraten.