Kriminalität in Breyell, Schaag und Kaldenkirchen : Einbruchserie in Nettetal

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770. Foto: Michael Scholten

Nettetal Am Wochenende ist es in Nettetal zu einer Einbruchserie gekommen. Betroffen waren die Stadtteile Breyell, Schaag und Kaldenkirchen. Insgesamt brachen unbekannte Täter in vier Häuser ein, an der Spitalstraße in Kaldenkirchen blieb es beim Versuch.

Goldschmuck erbeuteten die Einbrecher am Freitagnachmittag aus einem Einfamilienhaus an der Dohrstraße. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 15.40 Uhr und 19.10 Uhr. Zwischen 17 und 20.20 Uhr durchwühlten Einbrecher Schränke und Schubladen eines Einfamilienhauses an der Straße Bruckrath und zwischen 16.30 Uhr und 20.15 Uhr die Zimmer eines Einfamilienhauses am Erlenbruch. Zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Karl-Sonnenschein- Straße ein. Am Sonntag stand noch nicht fest, was gestohlen wurde.